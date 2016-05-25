Калуга, 25 мая, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Сегодня, 25 мая, состоялось очередное заседание калужского городского парламента. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, депутаты внесли изменения в бюджет областного центра на 2016 год.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Так, доходная часть бюджета увеличивается на 204 млн рублей. Из этих средств 85,4 млн рублей будет направлено на ремонт дворовых территорий и междворовых проездов, 39,5 млн рублей — на мероприятия по созданию, содержанию и ремонту объектов благоустройства, 79 млн рублей — на озеленение города. Кроме того перераспределяются средства в рамках ранее утверждённых параметров. 678 тысяч рублей дополнительно выделяется на содержание и ремонт мест захоронения, 1,7 млн рублей — на проведение текущего ремонта помещения центра дополнительного образования «Красная звезда».

Также депутаты утвердили отчёт об исполнении бюджета Калуги за 2015 год. Ранее отчёт был одобрен комитетами городской Думы и участниками публичных слушаний. Был одобрен и отчёт о работе Контрольно-счётной палаты Калуги.

Депутатами внесены технические поправки постановления городской Думы «Об утверждении размера платы за жилые помещения многоквартирных домов» и «Об оплате труда работников муниципальных учреждений». Поправки приводят муниципальные нормативные акты в соответствие с федеральным законодательством.

В ходе заседания было принято решение об установлении границ территориальной общины «Большие Малинники».

Завершая заседание, глава городского самоуправления Александр Иванов подвёл итоги прошедшего 22 мая Дня территориального общественного самоуправления.

«Решением городской Думы 22 мая в Калуге отмечался День территориального общественного самоуправления, в этот день в городе состоялись праздничные мероприятия на 30 площадках, в которых приняли участие депутаты городской Думы, активисты ТОСов, жители города, всего — более 25 тысяч калужан, — сказал Александр Иванов, — можно с уверенностью утверждать, что День ТОС претендует на то, чтобы стать вторым по значимости после Дня города, общегородским праздником, от имени депутатов благодарю организаторов праздника, управление по работе с населением, управление культуры и все подразделения городской управы».