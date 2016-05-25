Ярославская область, 25 мая, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Должность директора фонда содействия капительному ремонту многоквартирных домов в Ярославской области займет Олег Ненилин. Такое решение 25 мая принял комитет по жилищно-коммунальному комплексу и энергетике Ярославской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Члены практически единогласно поддержали кандидатуру Ненилина. «За» проголосовали восемь депутатов, против — никто, двое воздержались.

Стоит отметить, что к последнему, третьему этапу конкурса на пост руководителя регионального фонда капремонта Олег Ненилин подошел в одиночестве. Два других претендента — Роман Фомичев и Николай Шаров — сняли свои кандидатуры, причем Фомичев ранее был избран на должность председателя Совета фонда. Третий соперник Ненилина, Сергей Ивенков, не явился на заседание конкурсной комиссии, состоявшееся 23 мая.

Перед заседанием комитета прошел третий этап конкурса по замещению вакантной должности директора регионального Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов, где также Олег Ненилин был рекомендован для утверждения Ярославской областной думе. «Олег Ненилин в своем докладе сконцентрировался на тактических вопросах: взаимоотношения с подрядчиками, кадровые решения. Хотелось бы услышать стратегическое понимание претендента на пост главы Фонда», — прокомментировал решение комитета и конкурсной комиссии депутат Эльхан Мардалиев.

Окончательное решение о назначении Ненилина будет утверждено на заседании Яроблдумы 31 мая.