Донецк, 25 мая, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Участившиеся в последнее время обстрелы, которым украинские военные и каратели регулярно подвергают города ДНР, имеют для Киева сразу несколько значений. Об этом в ходе прямой линии с жителями Херсонской области заявил глава ДНР Александр Захарченко.

mil.gov.ua ВСУ ведут артиллерийский обстрел

«Во-первых, это беспокоящий огонь, который позволяет поддерживать тему войны в горячем состоянии для внутреннего пользования. Ведь война с нами — это один из главных козырей Порошенко и Ко во внутренней политике. На войну всё можно списать», — заявил глава республики.

«Во-вторых, эти обстрелы позволяют поддерживать тему войны в международном контексте. Порошенко таким образом шантажирует, прежде всего, Европу. А ещё точнее — Меркель и Олланда, которые поставили свои подписи под Минскими соглашениями и тем самым положили свою личную репутацию на весы. Вот специально для них Порошенко каждый день угрожает срывом перемирия и переходом к полномасштабным боевым действиям. Для Меркель и Олланда это будет политическое поражение. Взамен Порошенко требует от европейцев сохранять санкции против России и — по приказу Вашингтона — разрушает любые попытки Европы вернуть нормальные отношения с Россией», — считает Захарченко. «Не секрет, что тесные дружественные отношения России с Европой — это как кость в горле для американцев. Так что здесь Порошенко является исполнителем заказа из Вашингтона. И для этого Порошенко нужны не только обстрелы наших городов, но и, к сожалению, жертвы», — продолжил он свою мысль.

«А учащение связано с изменением внешнеполитической ситуации. Всё больше лидеров на Западе хотят перевернуть страницу этой войны и начать работать с Россией, как раньше. Ну и саммит Евросоюза не за горами. Раньше Киев перед такими саммитами устраивал кровавые провокации, сейчас просто усиливает обстрелы. Хотя и провокаций мы не исключаем», — резюмировал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая стало известно, что за прошедшие сутки украинские силовики 585 раз обстреляли территорию республики. В общей сложности противник выпустил 11 мин калибром 120 мм, 153 мины калибром 82 мм, кроме того, обстрел велся из танков, БМП, различных типов гранатометов и стрелкового оружия.