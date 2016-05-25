Магас, 25 мая, 2016, 12:50 — ИА Регнум. Полицейский, у которого дома обнаружили целый склад оружия, задержан в Ингушетии. Как сообщили ИА REGNUM 25 мая в пресс-службе СКР по региону, 44-летний сотрудник патрульно-постовой службы Управления на транспорте МВД России по СКФО хранил в своем домовладении в селении Экажево два автомата Калашникова калибра 7,62 и 5,45 мм, пистолет иностранного производства «Глок» калибра 9 мм, пистолет «Макарова» калибра 9 мм.

tanererdemir Пистолет Макарова

Кроме того, при обыске были обнаружены самодельная ручная граната «хаттабка», магазин к пистолету «ТТ» и патроны калибра 7,62 и 9 мм.

Для чего полицейскому был нужен такой арсенал вооружения, предстоит выяснить следствию. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по факту незаконного хранения оружия и взрывных устройств.

Напомним, это не первый случай, когда в Ингушетии привлекают к ответственности за незаконный оборот оружия сотрудников полиции. Так, в 2012 году были задержаны два полицейских — братья Абукар и Анзор Барахоевы. В ходе обыска их домовладения были изъяты автомат Калашникова, а также боеприпасы к нему и пистолету ТТ. Ранее в ходе трёх проверочных закупок Барахоевы продали условным покупателям, в роли которых выступили сотрудники полиции, три газовых пистолета ИЖ-79, два пистолета с ограниченным повреждением МР-79−9Т, переделанные самодельным способом и патроны.