Пекин, 25 мая, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантина опубликовало заявление, согласно которому итальянский производитель суперкаров Maserati отзовет почти 20 тыс. автомобилей из-за конструктивного дефекта в устройстве заднего моста.

news.xgo.com.cn Maserati Quattroporte

Итальянские инженеры установили, что при определенных условиях крепления заднего моста автомобилей Maserati Quattroporte и Maserati Ghibli могут разрушиться, что неминуемо приведет к ДТП. По этой причине Maserati отзывает все экспортированные в КНР модели Quattroporte и Ghibli, произведенные в период с марта 2013 г. по октябрь 2015 г., пишет «Тайпин цичэ».

Бесплатный ремонт автомобилей начнется с 13 июня. До этого момента производитель порекоммендовал владельцам указанных моделей воздержаться от поездок.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в июле 2016 г. в КНР начнутся продажи кроссовера Maserati Levante, стоимость которого превышает 1 млн юаней.