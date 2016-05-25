Москва, 25 мая, 2016, 12:46 — ИА Регнум. Защитник немецкого футбольного «Шальке» Роман Нойштедтер получил российское гражданство, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

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28-летний футболист принят в гражданство РФ Указом Президента Путина от 18 мая 2016 года.

Спортсмен родился в Днепропетровске и свободно владеет русским языком. В Германию его в раннем детстве вывез отец — тоже футболист Петр Нойштедтер.

Напомним, Роман Нойштедтер был включен в заявку сборной России на Евро-2016 и уже прибыл в расположение команды. По словам тренера национальной команды Леонида Слуцкого, Нойштедтер в сборной будет играть в роли центрального защитника и опорного полузащитника.