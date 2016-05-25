Анкара, 25 мая, 2016, 12:45 — ИА Регнум. Новый министр Турции по делам ЕС Омер Челик заявил 25 мая, что членство в ЕС не единственный вариант для Анкары, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

Чиновник, ранее занимавший пост официального представителя правящей Партии справедливости и развития, отметил, что отношения Турции с ЕС играют важную роль, но членство в ЕС не является «единственным вариантом» для Анкары.

Министр, назначенный днем ранее, также подчеркнул, что Турция хочет, чтобы Евросоюз прекратил свою политику «двойных стандартов» в отношении борьбы с террористами.

Напомним, заявление турецкого чиновника связано с тем, что препятствием для введения безвизового режима между Турцией и ЕС является законодательство Турции по борьбе с терроризмом, изменения которого требуют чиновники в Брюсселе.