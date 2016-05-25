Москва, 25 мая, 2016, 12:41 — ИА Регнум. Троих детей и двух взрослых эвакуировали спасатели из жилого дома в Юго-Западном округе столицы, сообщает 25 мая пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Szymon Bakalarz Силуэт пожарника на фоне огня

Информация о задымлении в подъезде дома по адресу: улица Старокачаловская, д.1, корп. 2 поступила в МЧС в 10:15 утра. Первые пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место, выяснили, что в холле между квартирами горит мусор.

Из окон второго этажа с помощью трёхколенной лестницы были спасены 5 человек, включая троих детей. В ходе происшествия никто не пострадал, так как спасатели действовали оперативно и слаженно, уточняют в МЧС. Пожар был ликвидирован в 10:50, в его тушении участвовал 21 человек из 6 подразделений.