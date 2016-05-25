Краснодар, 25 мая, 2016, 12:38 — ИА Регнум. Снабжение жителей столицы Кубани качественной водой обуславливает высокие требования, которые Водоканал предъявляет к системам распределения и аккумулирования воды, в частности, к резервуарам.

ООО «Краснодар Водоканал» Краснодар

Специалисты ООО «Краснодар Водоканал» ежегодно проводят комплекс мероприятий по плановой очистке. Так, в 2015 году выполнена прочистка 122 резервуаров объемом от 750 до 10 000 кубометров воды и отремонтировано 6 резервуаров объемом от 250 до 1 000 кубометров воды. В этом году запланирован ремонт 2 резервуаров объемом 1 000 кубометров воды и уже выполнена прочистка 22 резервуаров объемом от 250 до 10 000 кубометров.

В 2015 году краснодарский водоканал впервые провел ремонт резервуаров при помощи современных технологий, выполнив гидроизоляцию и обеспечив повышенную герметичность стенок, полностью предотвращающую естественную убыль воды. Гарантия такой гидроизоляции — свыше 50 лет.

Чистку резервуара специалисты проводят в несколько этапов — слив исходной воды, промывка боковых стен с удалением скопившегося песка на днище резервуара, обязательная дезинфекция и повторная промывка водопроводной водой. Резервуар запускается в работу только после трех удовлетворительных результатов бактериологических анализов проб воды, которые свидетельствуют о соответствии воды всем нормам СанПиН.

«В планах «Краснодар Водоканала» всегда особое место будут занимать мероприятия по улучшению качества воды, — отметил генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Асабали Закавов. — Обеспечить потребителей питьевой водой надлежащего качества — первостепенная задача нашего предприятия. Поэтому в 2016 году запланировано большое количество работ, направленных на повышение надежности услуг водоснабжения. Среди них — ремонт и прочистка резервуаров, замена, ремонт и промывка водопроводных сетей, бурение и восстановление работоспособности свыше 20 артезианских скважин, замена оборудования на водозаборах и многое другое. Мы будем постоянно заботиться о надежности и качестве обслуживания абонентов, выполняя все необходимые для этого мероприятия».