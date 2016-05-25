Вологда, 25 мая, 2016, 12:36 — ИА Регнум. Решение по газификации Кирилловского, Белозерского, Вашкинского и Вытегорского районов было принято по итогам переговоров губернатора области Олега Кувшинникова и председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера. На встрече стороны обсудили вопросы газификации северо-западных районов Вологодчины.

Quartl Газопровод

В 2016 году в регионе продолжится строительство газопровода-отвода и газораспределительных станций к четырем райцентрам: Кириллову, Белозерску, Липину Бору и Вытегре, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ПАО «ГАЗПРОМ». Строительство позволит газифицировать четыре района области с населением порядка 55 тысяч человек.

Также начнется строительство пяти межпоселковых газопроводов в Грязовецком, Междуреченском и Тарногском районах. В целом в 2016 году на газификацию области направят 400 миллионов рублей.

«Первый на очереди Кириллов. Сейчас заканчивается подготовка проектно-сметной документации, и в четвертом квартале этого года будет принято решение о начале строительства», — цитирует Олега Кувшинникова корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Миллер обратил внимание губернатора на необходимость укреплять платежную дисциплину потребителей региона. К 1 апреля объем просроченной задолженности за поставленный газ на Вологодчине составил 1,5 миллиарда рублей, что на 200 миллионов больше, чем в начале года.

Добавим, что с 2002 по 2015 годы «Газпром» направил на газификацию региона 1,7 миллиарда рублей, построив, в частности, девять газопроводов общей протяженностью около 172 км. В результате уровень газификации региона за этот период вырос на 7,8% — до 57,5%. При этом уровень газификации городов и поселков городского типа Вологодской области достиг 82,9%, что выше общероссийского показателя (70,4%).