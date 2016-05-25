Степанакерт, 25 мая, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Заявление МИД Нагорно-Карабахской Республики относительно дезинформации Азербайджана об использовании армянскими вооружёнными силами запрещённых боеприпасов распространено в Генеральной ассамблее ООН и Совете безопасности, на своей странице в «Twitter» сообщил пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян.

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20 мая МИД Карабаха распространил заявление, в котором было указано, что 17 мая МИД Азербайджана выступил с очередными воображаемыми заявлениями о якобы использовании в ходе боевых действий 2 — 5 апреля армянской стороной запрещенных боеприпасов, в частности, снарядов с белым фосфором.

«Фальсификация и искажение реальности давно уже приобрели регулярный характер и стали неотъемлемой частью внешней политики Азербайджана. Еще в 1992 году азербайджанская сторона выступала с аналогичными обвинениями о якобы использовании химического оружия, которые тогда были опровергнуты специальной миссией ООН по установлению фактов. На основе выводов и заключений экспертов ООН, представленных в документе Совета безопасности ООН за номером S/24 344 от 24 июля 1992 года, Генеральный секретарь ООН констатировал, что «группе не было предоставлено никаких доказательств, подтверждающих факт применения химического оружия».

В последующие годы азербайджанская сторона выступала со столь же абсурдными и не получившими никаких подтверждений обвинениями в применении против Азербайджана ядерного оружия в 1993 году и захоронении в НКР ядерных отходов (документ ПАСЕ N9444 от 7 мая 2002 года), превращении Армении и НКР в базу бактериологического оружия (документ ПАСЕ N9336 от 31 января 2002 года), выращивании и производстве наркотиков и так далее. При этом азербайджанская сторона ссылалась на несуществующие научные журналы, доклады, организации и лаборатории.

Воскрешая старые измышления, Азербайджан не только пытается оправдать свою политику применения силы и отказа от полного и неукоснительного соблюдения соглашений о прекращении огня от 1994 и 1995 годов, на чем настаивают страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ, но и преследует цель отвлечь внимание от реальных военных преступлений, совершенных азербайджанской армией против военнослужащих и мирных жителей НКР.

В связи с этим призываем международное сообщество максимально критически подходить к подобного рода голословным утверждениям Азербайджана.

НКР, со своей стороны, готова принять специальную мониторинговую миссию для изучения на месте всех фактов и расследования обстоятельств агрессии, развязанной Азербайджаном 2 — 5 апреля сего года, и совершенных в ее ходе нарушений норм международного гуманитарного права», — сказано в заявлении.