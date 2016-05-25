Пекин, 25 мая, 2016, 12:28 — ИА Регнум. В официальных дилерских центрах BMW в Китае начались продажи удлиненной версии BMW X1, официальная презентация которой состоялась на Пекинском автосалоне в апреле 2016 г. Обновленный городской кроссовер создан специально для внутреннего рынка КНР и не будет доступен в других странах.

news.mydrivers.com BMW X1

Единственным существенным отличием BMW X1L от стандартной модификации кроссовера является удлиненный на 11 см кузов. Кроме того, автомобиль стал на 2 см шире и на 4 см выше своих иностранных аналогов. Сборка обновленного BMW X1 осуществляется на совместном предприятии Brilliance-BMW в Китае, пишет «Тайпин цичэ».

Как и было заявлено ранее, производитель представил 3 версии двигателей: 1,5-литровый турбированный мотор (151 л.с.), и 2 версии 2-литровых двигателей, мощность которых составляет 213 л.с. и 257 л.с.

BMW стал первым автопроизводителем, который удлинил свой кроссовер специально для китайских пользователей. В случае если новинка будет пользоваться успехом, концерн BMW заявил о своей готовности выпустить удлиненные версии кроссоверов BMW X3 и BMW X5.

Официальная стоимость обновленного BMW X1 составляет 286 тыс. юаней за базовую версию автомобиля. Кроссовер в полной комплектации обойдется покупателям в 439 тыс. юаней.