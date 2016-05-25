Киев, 25 мая, 2016, 12:35 — ИА Регнум. Самолёт Ан-148 с бортовым номером UR-UKR, который, по данным СМИ Украины, является самолётом президента Украины Петра Порошенко, в настоящее время находится в Борисполе (Киев), сообщает телеканал «112 Украина» со ссылкой на сайт Flightradar24.

Сергій Ткаченко Петр Порошенко

Уточняется, что самолёт UR-UKR должен совершить сегодня, 25 мая, один рейс. При этом пункт назначения полёта не указывается.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что Порошенко уже вылетел из Киева в Ростов-на-Дону, чтобы в аэропорту российского города обменять двух граждан РФ Александра Александрова и Евгения Ерофеева на осуждённую в России украинскую диверсантку Надежду Савченко.

Отмечалось, что Ерофеев и Александров находятся на борту с Порошенко, и самолёт в ближайшие несколько часов приземлится в ростовском аэропорту. Позднее агентство исправило сообщение: по уточнённым данным, в Ростов-на-Дону вылетел не украинский президент, а его самолёт, на борту которого находятся Ерофеев и Александров.