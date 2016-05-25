Чебоксары, 25 мая, 2016, 12:20 — ИА Регнум. На заседании правительства Чувашии был поднят вопрос по работе «Чувашавтотранса», который многие годы работает убыточно. Минстранс просит отложить акционирование государственного унитарного предприятия, надеясь на новый федеральный закон и экспертов по логистике из санкт-петербургского института. Глава Чувашии Михаил Игнатьев напомнил, что «не первый год говорим» о данной проблеме и потребовал принять «волевое решение», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM 1 мая 2016 год, Чебоксары. На праздничной демонстрации

Вопрос был поднят сегодня, 25 мая, после отчёта главы Минтранса Чувашии Владимира Доброхотова. Михаил Игнатьев поинтересовался ситуацией на «Чувашавтотрансе», спросив, «когда выровняем и когда акционируем» предприятие. Министр попросил «вопрос по поводу приватизации отложить после осеннего периода», пояснив, что у него «большая надежда» на принятие федерального закона и «формирование новых лотов» по автобусным маршрутам.

«На сегодняшний день есть тариф коммерческий, есть тариф социальный. Без этого формирования новых лотов мы, конечно, не выйдем. Эти лоты при вступлении закона максимально готовы в течение полугода сформировать», — пространно объяснял министр. На вопрос о том, что мешает сформировать лоты заранее, Владимир Доброхотов поспешил заверил, что «работа ведётся, рабочая группа создана».

«По примеру других регионов, это лучше сделать параллельно с опытными специалистами специального института — Санкт-петербургского института, но требует дополнительных затрат. В Казани на эти цели выделили 70 млн рублей, в течение года институт им выработал полностью логистику, исходя из их внутренних потребностей. Мы в принципе идём по этому же пути в целом «, — выпалил министр, опустив финансовые вопросы.

Глава Чуваши напомнил, что «не первый год говорим» об убыточной работе «Чувашавтотранса». «Кто-то дал предпринимателям на торгах все выгодные маршруты, кто-то — напополам, с определёнными убытками, а «Чувашавтотранс» остался с самыми…», — не договаривая, раздражённо заметил Михаил Игнатьев, напомнив, что «мы все расходы» и убытки «повесили соответственно на республиканский бюджет».

Руководитель региона также подчеркнул, что «надо баланс интересов соблюдать». «И честный, справедливый подход (по маршрутам, ИА REGNUM) должен быть. Поэтому это всё тянется, тянется месяцами у нас, годами, и никак волевое решение мы не можем принять. Надо принимать волевое решение», — свернул обсуждение Михаил Игнатьев, не вдаваясь в детали.

Напомним, ранее премьер-министр Чувашии Иван Моторин заявлял, что «Чувашавтотранс» продолжает находиться «в сложнейшей ситуации» и сегодня «балансирует на грани банкротства». Долги государственного перевозчика составляют 175 млн рублей, из бюджета республики на поддержку работы предприятия выделяется 77 млн рублей. В связи с этим необходима не только оптимизация маршрутной сети, но и проведение реформы на рынке пассажирских перевозок. Ожидаются структурные изменения, оптимизация управленческого персонала и менеджмента. Кроме того, часть функций по перевозкам может быть передана на муниципальный уровень.

На сегодняшний день на предприятии трудятся 1600 работников. В структуру «Чувашавтотранса» входят 6 филиалов, автопарк насчитывает 484 автобуса, из них 76% — со сроком эксплуатации свыше 5 лет. Предприятие работает на 342 маршрутах.

По данным Минстранса Чувашии, в 2015 году на территории республики пассажирским транспортом перевезено более 166 млн человек. Основная доля пассажирских перевозок приходится на автомобильный транспорт (57%): перевезено 94 млн человек по 558 автобусным маршрутам.