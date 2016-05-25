Киев, 25 мая, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Украинская делегация приняла участие в двусторонних консультациях на уровне экспертов в связи с изъятием Молдавией отдельных видов украинской продукции из режима свободной торговли, а также введением квот и импортных пошлин, информирует пресс-служба Кабмина Украины 25 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

В ходе консультаций украинская сторона отметила, что беспокойство Молдавии относительно резкого роста объемов украинского экспорта в республику в связи с введением Российской Федерацией эмбарго «не подтверждается фактами и является необоснованным».

«Исходя из анализа статистики за предыдущие годы, сейчас наблюдается падение экспорта украинской продукции… А заявления молдавской стороны относительно низкого качества украинской мясо-молочной продукции и цемента — безосновательны, особенно в контексте результатов проверки украинских предприятий молдавским Национальным агентством по безопасности пищевых продуктов и получением разрешения 58 украинскими компаниями-экспортерами», — считают в Киеве.

За 2015 год товарооборот между Украиной и Молдавией составил 565,6 млн долл. США, что на 29,8% или 240 млн долл. США меньше объемов торговли товарами за предыдущий год. Объемы экспорта украинских товаров в Молдавию составили 524,3 млн долл. США и уменьшились на 29,5% в сравнении с 2014 годом.

«Украина придерживается всех международных правовых норм… безоговорочно выполняет взятые на себя обязательства в рамках. Мы были уверены, что и Молдавия в контексте общего стремления следовать проевропейским путем в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС является государством с четким осознанием внешне-правовых обязательств и верховенства права», — отметила заместитель министра экономического развития и торговли Украины — Торговый представитель Украины Наталия Мыкольская. «Действия Молдавии… противоречат проевропейским идеям и принципам и рассматриваются нами как недружественные и дискриминационные. Наши экспортеры страдают от миллионных убытков. Поэтому мы оставляем за собой право применить ответные меры, что, несмотря на структуру и объемы молдавского экспорта на Украину, нанесет еще больший ущерб молдавским экспортерам и другим отраслям экономики Молдавии», — подчеркнула Мыкольская.

В правительстве Украины отмечают, что официальный визит вице-премьер-министра — министра экономики Молдавии Октавиана Калмыка в Киев состоится 6 июня. Украинская сторона надеется на то, что общее решение будет найдено во время двусторонних встреч в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле правительство Молдавии ввело защитные квоты и пошлины на животноводческую продукцию и цемент украинского производства до конца текущего года. Было заявлено, что правительство Молдовы ввело ограничительные меры по обращению местных производителей, которые утверждают, что не могут конкурировать с более дешевой украинской продукцией и это грозит им банкротством.

В Киеве подсчитали, что украинские аграрии могут потерять около 1,5 млн долларов от введения молдавских квот на молоко и мясо. В целом Украина как экспортер может потерять 1,9 млн долларов.

При этом ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что готов присоединиться к переговорному процессу.

«Я думаю, что этот вопрос требует урегулирования. Если нужно, я пообщаюсь с премьер-министром. Я думаю, мы найдем понимание в дружеской Молдове», — отметил Гройсман.