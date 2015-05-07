Ульяновск, 25 мая, 2016, 12:18 — ИА Регнум. Врио главы Ульяновской области Сергей Морозов — главный кандидат на губернаторских выборах — увеличил свои прежние скромные доходы, задекларировав за 2015 год 10 млн 870 тыс. рублей, из них 2,8 млн рублей — средства от его профессиональной деятельности и пенсия, а 8 млн рублей — от продажи имущества. В собственности у главы региона ничего нет — ни жилья, ни автомобиля. Вместе со своей семьей он пользуется домом площадью 100,11 кв м, у него также в пользовании земельный участок под индивидуальное жилищное строительство размером 3412 кв м, жилой дом — 26,2 кв м и нежилое помещение — 113,6 кв м, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Slavinsky Ivan Деньги

Супруга Сергея Морозова показала доход 12 млн 248 тыс. рублей, из них 10,6 млн — от продажи имущества. В индивидуальной собственности у нее земельный участок под индивидуальное жилищное строительство площадью 3412 кв м, жилой дом — 26,2 кв м, нежилое помещение — 113,6 кв м. Она владеет «патриотичным» автомобилем УАЗ-31 519, мотовездеходом ATV 700 DINLY ASA9CX.

В этой связи стоит отметить, что в 2014 году губернатор Ульяновской области Сергей Морозов заработал на 300 тыс. рублей больше, чем в 2013-м. Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте облправительства, в 2014-м он показал доход 2 млн 605 тыс. рублей, тогда как в 2013-м — 2 млн 320 тыс. Супруга губернатора Елена Морозова заработала больше мужа — за 2014 год ее доход составил 2,9 млн рублей. Правда, по сравнению с 2013 годом, ее доход уменьшился — тогда, согласно декларации, она заработала 3,3 млн рублей.

В 2014-м в долевой собственности у главы региона, его супруги и троих детей имелся земельный участок для индивидуальной застройки площадью 616 кв.м. и жилой дом площадью 355 кв.м. Личных автомобилей и других транспортных средств у Сергея Морозова не было. На Елену Морозову был оформлен автомобиль «Тойота Land Cruiser 200» и мотовездеход ATV 700 Dinly ASA9CX.