Могадишо, 25 мая, 2016, 12:12 — ИА Регнум. Военные Кении уничтожили 21 боевика террористической группировки «Аль-Шабаб» в Сомали, заявили в командовании кенийской армии. Об этом сообщает Reuters.

AFP/Scanpix Боевики «Аль-Шабаб»

Боевики были ликвидированы кенийскими военными, находящимися в Сомали в рамках миссии Африканского Союза по уничтожению исламских радикалов, на западе Сомали, близ границы с Кенией.

В свою очередь, официальный представитель исламистов Абдиазиз абу Мусаб заявил, что в ходе столкновения боевики группировки убили пятерых солдат вооруженных сил Кении и сожгли одно передвижное средство армии.

«Аль-Шабаб» является экстремистской исламистской группировкой, которая до 2011 года контролировала обширные территории в Сомали, прежде чем из столицы Могадишу боевиков не выдавили вооруженные силы Африканского Союза.

Экстремисты, входящие в группировку, организовали атаку на университет в городе Гарисса, в результате которой погибло 148 учащихся.