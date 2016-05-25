Ереван, 25 мая, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Госдеп США опубликовал стенографию брифинга двух американских дипломатов, в котором старшие представители Госдепа, имена которых не отмечаются, ответили на вопросы журналистов и представили свои наблюдения в связи с результатами Венской встречи президентов Армении и Азербайджана 16 мая 2016 года.

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Как сообщает «Арменпресс» со ссылкой на официальный сайт Госдепа США, первый старший сотрудник отметил, что хотя после достигнутого в 1994 году перемирия нагорно-карабахский конфликт принято называть замороженным конфликтом, однако он далек от того, чтобы быть замороженным.

Сотрудник добавил, что в ходе имевшей место 2−5 апреля 2016 года четырехдневной войны у сторон было около 350 жертв, в том числе среди мирного населения. По его словам, задачей состоявшейся Венской встречи президентов Армении и Азербайджана было то, чтобы убедиться, что стороны верны соглашению 1994 года о прекращении огня, а также разработка некоторых механизмов по укреплению доверия.

Представитель Госдепа также отметил, что они желают продолжения переговорного процесса, в результате которого сторонам удастся найти всеобъемлющее решение проблемы.

По его словам, в ходе переговоров в Вене обе стороны подчеркнули, что сохранение статус-кво неприемлемо и необходимо предпринять шаги по урегулированию конфликта.

В ходе брифинга был затронут также вопрос о наблюдателях, в частности, представитель Госдепартамента США отметил, что нынешние 6 наблюдателей не решают важных проблем, и необходимо увеличить их количество, а также внедрить на линии соприкосновения механизмы по расследованию нарушений режима прекращения огня и инцидентов.

Американский дипломат отметил, что против этих мероприятий выступает Азербайджан, и целью переговоров в Вене было в том числе изменение этой позиции Баку.