Москва, 25 мая, 2016, 12:09 — ИА Регнум. Сбербанк в I квартале 2016 года увеличил чистую прибыль в 3,8 раза по сравнению с первым кварталом 2015 года. По международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) показатель в этом году составил 117,7 млрд рублей, сообщили в пресс-службе банка.

Sberbank_Russia Стенд Сбербанка на Петербургском форуме

Увеличение чистого процентного дохода в указанный период составило 62,5%, а сам показатель достиг 325,5 млрд рублей. Чистый комиссионных доход вырос не столь значительно — на 11,9% и составил 77,2 млрд рублей.

Отмечается снижение кредитного портфеля за вычетом резервов банка, составившего 18,5 трлн рублей. Это, по данным экспертов кредитной организации, произошло из-за переоценки валютного портфеля. Рост ипотечных кредитов (на 1,8%), а также снижение объёма портфеля необеспеченных потребительских кредитов (на 3,9%) сказалось на динамике кредитного портфеля физлиц.

В кредитной организации также отметили рост отношения операционных расходов к операционным доходам до создания резервов. Он составил 36,7%, что является улучшением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Результаты I квартала прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов. «Рост рентабельности капитала в первом квартале этого года был обусловлен продолжающимся восстановлением чистого процентного дохода, сокращением стоимости риска и контролем за расходами на фоне относительной стабилизации макроэкономики», — сообщил он.