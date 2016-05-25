Владивосток, 25 мая, 2016, 12:40 — ИА Регнум. Приморские спасатели обратились к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву и министру по чрезвычайным ситуациям РФ Владимиру Пучкову с просьбой принять решительные меры к стабилизации обстановки, которая сложилась во Владивостокском поисково-спасательном отряде. Подчинённые обвиняют хабаровское руководство в лице Георгия Иорданова с лета 2015 года в совершении одного должностного преступления за другим: увольняются неугодные, а федеральное имущество используется в нецелевых разрезах. В конечном итоге, считают спасатели, такая политика ведёт к подрыву безопасности личности, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Colin Knowles Спасательный круг

В коллективном обращении (находится в распоряжении редакции) говорится, что в июле 2015 года на должность начальница Владивостокского поисково-спасательного отряда был назначен офицер запаса Вооружённых сил РФ Александр Селюк. С первых дней грамотный управленец нашёл общий язык с подчинённым, наметил пути совершенствования и развития коллектива.

«Подобное добросовестное отношение к службе, выполнению поставленных задач, направленное на фактическое осуществление деятельности отрядом, как оказалось, шло вразрез с мнением начальника ФГКУ «ДВРПСО МЧС России» Георгия Иорданова, руководителя базового поисково-спасательного отряда в Хабаровске», — пишут спасатели.

Иорданов, как утверждают сотрудники Владивостокского ПСО, требовал от Селюка под любым предлогом увольнять квалифицированных и опытных сотрудников, занимающих в отряде ключевые должности. С целью очернения приморцев и для дальнейшего увольнения неугодных хабаровский начальник якобы применяет подлоги документов, оговаривает спасателей.

На сегодняшний день Владивостокский поисково-спасательный отряд уже лишился юриста, специалиста подразделения кадров, заместителя начальника поисково-спасательной службы. При этом прежний объём работы возложили на рядовых трудяг.

Постоянная текучесть кадров, как отмечают спасатели, негативно влияет на жизнедеятельность отряда, значительно замедляет решение текущих вопросов.

«Совокупность действий Георгия Иорданова по отношению к Владивостокскому ПСО ведёт к развалу отряда и подрыву его готовности к действиям по прямому предназначению. Многочисленные заявки на обеспечение спасателей зимней формой одежды, обучение по вопросам охраны труда, по обслуживанию электрохозяйства, зданий и сооружений отряда остаются без ответа. При этом финансово-хозяйственная деятельность ФГКУ «ДВРПСО МЧС России» не является прозрачной, Владивостокский поисково-спасательный отряд финансируется по остаточному принципу», — говорится в обращении.

«Более того, — продолжают спасатели, — документально поставлена задача по использованию федерального имущества и топлива для обучения посторонних гражданских лиц вождению снегоходов, квадроциклов и гидроциклов», — подчеркнули сотрудники МЧС.

О сложившейся в отряде обстановке было доложено начальнику регионального центра МЧС России Александру Соловьёву, однако за этим последовало увольнение начальника Владивостокского ПСО. Такое решение сказалось на физическом здоровье Силюка. Однако пока уже бывшее руководство было в госпитале под увольнение сразу же попали инженер и бухгалтерю

«В настоящее время руководство ФГКУ «ДВРПСО МЧС России» готовит пакет документов для проведения реорганизации отряда с целью одновременного освобождения от всех «неугодных». Мы считаем, что действия Иорданова граничат с должностным преступлением, а проводимая им политика в конечном итоге ведет к подрыву безопасности личности», — обозначили спасатели.

Сотрудники Владивостокского ПСО попросили Владимира Пучкова принять решительные меры по стабилизации сложившейся обстановки, а также восстановить в должности Александра Селюка. Аналогичное обращение спасатели направили премьер-министру Дмитрию Медведеву, министру МВД Владимиру Колокольцеву, генпрокурору РФ Юрию Чайке, председателю СК РФ Александру Бастрыкину и прокурору Хабаровского края Виталию Каплунову.