Нальчик, 25 мая, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Вчера, 24 мая, на территории Баксанского района Кабардино-Балкарии произошло землетрясение. Информация о сейсмособытии поступила в региональное управление МЧС в 23:50. Как сообщили ИА REGNUM в ведомстве, на место происшествия сразу же была направлена оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона Баксанского района.

e-kbr.ru Баксанский район на карте Кабардино-Балкарии

Специалисты обследовали социально значимые объекты в городе Баксане и сельском поселении Псычох. По информации МЧС, каких-либо нарушений целостности зданий, сооружений, а также сбоев в работе систем энергоснабжения, ЖКХ и социально-значимых объектов не выявлено. Население также не обратилось в службу с жалобами на повреждения и последствия от сейсмособытия.

По данным спасательного ведомства, амплитуда землетрясения составила 3,6 баллов. Его эпицентр залегал на глубине 10 километров.

Отметим, в текущем году в Кабардино-Балкарии неоднократно случались землетрясения. Так, последний раз сейсмособытие магнитудой 3,2 было зафиксировано в ночь на 16 апреля в 103 км от Нальчика и 60 км от Прохладного. Геофизическая лаборатория РАН в Обнинске зарегистрировала в апреле на территории КБР два землетрясения магнитудой свыше трех единиц.