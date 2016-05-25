Вашингтон, 25 мая, 2016, 11:56 — ИА Регнум. На Марсе, в окрестностях кратера Гюйгенс, обнаружены следы существования древних потенциально обитаемых океанов, сообщает журнал JGR: Planets.

European Space Agency Поверхность Марса

Обнаруженные там древние отложения карбоната кальция и глин свидетельствуют о том, что в далеком прошлом климат Марса был совсем иным.

Планетологи исследуют данные о геологии Марса, которые собирает для них зонд MRO при помощи спектрометра CRISM, бортовых камер и альтиметров.

Обнаруженные в 2011 году в одном из кратеров отложения солей углекислого газа и карбоната магния стало первым свидетельством существования океанов на древнем Марсе. Планетологи выдвинули гипотезу, что марсианская атмосфера могла не испариться в космос, а была поглощена водами океанов и превратилась в залежи осадочных пород.

Теперь ученые обнаружили совершенно иной тип карбонатов, чье существование на Земле связывают с океанами и жизнью — карбонат кальция, составляющий обычный мел. Кроме того, рядом нашли отложения глины, богатые железом, формирующиеся только при наличии воды.

Планетологи пришли к выводу, что примерно 3,5 миллиарда лет назад Марс обладал океанами и густой воздушной атмосферой.