Калуга, 25 мая, 2016, 11:43 — ИА Регнум. Столкновение грузовика Iveco, фуры MAN и легкового автомобиля Nissan Almera произошло сегодня, 25 мая, около 5:00 на 122 километре автотрассы М-3 «Украина» в Малоярославецком районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС России по Калужской области

Фото Алексея ВАРЛАХИНА

Как уточнили в калужском областном управлении ГИБДД УМВД России, грузовик Iveco с полуприцепом остановился в крайнем правом ряду в связи с поломкой. За ним остановился автомобиль Nissan Almera, чтобы помочь. Были выставлены аварийные знаки, несмотря на это, «легковушку» и грузовик протаранила фура MAN.

В дорожном происшествии еще до приезда медиков погибли два пассажира легкового автомобиля и сидевший с ними в салоне водитель Iveco. Водитель фуры MAN госпитализирован.