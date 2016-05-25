Ярославль, 25 мая, 2016, 11:38 — ИА Регнум. С 20 по 23 мая в Ярославской области работали журналисты двух японских журналов — туристических изданий «Eurasia View» и «Аврора». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Правительстве региона, редакции обоих журналов готовят к публикации спецрепортажи, посвященные туристско-культурному потенциалу Ярославской области.

фото сайта yarregion.ru

Задачей редакционной группы был сбор «живых зарисовок» жизни региона в туризме, ремесле и творчестве. Сотрудники редакции смогли полюбоваться цветением сакуры в саду Музея зарубежного искусства в Ярославле, стали гостями Ростовского кремля, участниками «Ночи музеев» Ярославского музея-заповедника. При содействии агентства по туризму Ярославской области японские журналисты посетили «Мастерскую майолики Павловой и Шепелева» и Международный творческий центр «Эмалис» в Ярославле и мастерскую «Рыбинские рыбы» в Рыбинске. Также они познакомились с живописными видами и интересными объектами Ростова, Ярославля, Тутаева и Рыбинска.

Собранный материал готовится к публикации в журналах «Аврора» и «EurasiaView». Первый рассказывает японским туристам о привлекательности поездки в Россию и страны СНГ, о культурном наследии, интересных музеях и достопримечательностях страны, маршрутах. Журнал распространяется бесплатно на борту самолетов компании «Аэрофлот», курсирующих между Россией и Японией, в посольстве и консульствах Российской Федерации в Японии, в большинстве японских турагентств, а также во время проведения тематических мероприятий.

Журнал «Евразия вью» посвящен культуре, традициям и бизнесу России и стран СНГ. Это фактически единственное японское иллюстрированное издание, которое специализируется на этой теме. В последние годы редакция журнала выпускали специальные номера, целиком посвященные отдельным регионам России — Астраханской, Саратовской, Костромской областям, Красноярскому краю, республике Бурятия и другим.