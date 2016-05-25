Таллин, 25 мая, 2016, 11:38 — ИА Регнум. Сотрудники Криминальной полиции Эстонии задержали 24 мая вице-мэра Тарту (второй город Эстонии) по вопросам предпринимательства и финансов Каяра Лембера по подозрению в неоднократном получении взяток. Об этом ИА REGNUM сегодня, 25 мая, сообщили в Лыунаской (Южной) окружной прокуратуре Эстонии со ссылкой на прокурора по особым делам Марека Вахинга.

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По его словам, существуют серьезные подозрения в том, что чиновник брал взятки неоднократно и в течение длительного времени. Одновременно с задержанием Лембера состоялись и обыски в рабочих помещениях Тартуской городской управы и изъятие документов.

Расследованием занимается Бюро по борьбе с экономическими преступлениями Криминальной полиции Эстонии. 25 мая входящая в правящую коалицию Социал-демократическая партия обсудит вопрос о дальнейшем членстве в партии задержанного Каяра Лембера. Лембер занимал пост вице-мэра Тарту по вопросам предпринимательства и финансов с 2013 года.