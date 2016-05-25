Барнаул, 25 мая, 2016, 11:35 — ИА Регнум. На гарантийных дорогах Барнаула проседает и рушится асфальт, а ответственные за гарантию подрядчики восстанавливать покрытие пока не торопятся. К такому выводу пришли сторонники Общероссийского народного фронта после очередного объезда города. Подробности сообщают корреспонденты телепроекта «Наши новости».

видеокадр телепроекта «Наши новости» Ремонт дорог в Барнауле

Внешне проспект Калинина сегодня выглядит, пожалуй, самой благополучной магистралью города. Но обольщаться не стоит: изъяны есть, стоит лишь приглядеться, — считают в Общероссийском народном фронте.

В пример привели провал в районе Жилплощадки, который уже больше недели мозолит глаза автомобилистам.

«По госстандарту просевшие колодцы и люки надо восстанавливать в течение суток», — напоминают активисты ОНФ.

По мнению инспекторов-«фронтовиков», процесс разрушения асфальтобетона начался на пересечении Калинина с трамвайной линией улицы Кулагина. Вопросы возникли и к устройству люков и решеток на протяжении всего проспекта.

«Больше всего нарушений выявили на проспекте Калинина. Мы всю весну об этом говорим, и сейчас это видим. Не была подготовлена к зимним условиям эта дорога. На участок проспекта Строителей от ж/д переезда до Павловского тракта еще не истекла гарантия. Однако, дорожное полотно здесь местами далеко от совершенства. Речь, прежде всего, о яме возле люка. Ее присыпали гравием, но это явно не тянет на «гарантийный ремонт», — отметил эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ в Алтайском крае Сергей Тастан.

Обратили внимание в ОНФ и на текущий ремонт дорог. Интерес привлекла улица Нахимова в поселке Новосиликатный: обновляют ее по муниципальному контракту. Замеры фронтовиков показали отклонения от сметы.

«Там изначально щебень был уложен в лужи, не было сделано дорожное полотно. Потом, толщина щебня должна быть 15 сантиметров — там значительно меньше. И сейчас уже уложен асфальт — где 2 сантиметра, где 7−8. Мы зафиксировали этот факт», — отметил Сергей Тастан.

Все замечания в ОНФ задокументировали и направили с обращением в администрацию Барнаула.