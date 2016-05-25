Гарантийный ремонт барнаульских дорог далек от идеала
Барнаул, 25 мая, 2016, 11:35 — ИА Регнум. На гарантийных дорогах Барнаула проседает и рушится асфальт, а ответственные за гарантию подрядчики восстанавливать покрытие пока не торопятся. К такому выводу пришли сторонники Общероссийского народного фронта после очередного объезда города. Подробности сообщают корреспонденты телепроекта «Наши новости».
Внешне проспект Калинина сегодня выглядит, пожалуй, самой благополучной магистралью города. Но обольщаться не стоит: изъяны есть, стоит лишь приглядеться, — считают в Общероссийском народном фронте.
В пример привели провал в районе Жилплощадки, который уже больше недели мозолит глаза автомобилистам.
«По госстандарту просевшие колодцы и люки надо восстанавливать в течение суток», — напоминают активисты ОНФ.
По мнению инспекторов-«фронтовиков», процесс разрушения асфальтобетона начался на пересечении Калинина с трамвайной линией улицы Кулагина. Вопросы возникли и к устройству люков и решеток на протяжении всего проспекта.
«Больше всего нарушений выявили на проспекте Калинина. Мы всю весну об этом говорим, и сейчас это видим. Не была подготовлена к зимним условиям эта дорога. На участок проспекта Строителей от ж/д переезда до Павловского тракта еще не истекла гарантия. Однако, дорожное полотно здесь местами далеко от совершенства. Речь, прежде всего, о яме возле люка. Ее присыпали гравием, но это явно не тянет на «гарантийный ремонт», — отметил эксперт рабочей группы «Качество повседневной жизни» ОНФ в Алтайском крае Сергей Тастан.
Обратили внимание в ОНФ и на текущий ремонт дорог. Интерес привлекла улица Нахимова в поселке Новосиликатный: обновляют ее по муниципальному контракту. Замеры фронтовиков показали отклонения от сметы.
«Там изначально щебень был уложен в лужи, не было сделано дорожное полотно. Потом, толщина щебня должна быть 15 сантиметров — там значительно меньше. И сейчас уже уложен асфальт — где 2 сантиметра, где 7−8. Мы зафиксировали этот факт», — отметил Сергей Тастан.
Все замечания в ОНФ задокументировали и направили с обращением в администрацию Барнаула.