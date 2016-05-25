Тегеран, 25 мая, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Официальный представитель Иранских железных дорог (ИДЖ) сообщил, что в настоящее время ведется работа над планом создания нового транзитного маршрута. Новый маршрут пройдет по территории Ирана и странам Закавказья. Конечная точка маршрута — ЕС, передает канал PressTV.

Флаг Ирана

Заместитель департамента развития госкомпании ИДЖ Хасан Ашури сообщил о достигнуты договоренностях с Азербайджаном и Грузией по созданию новой транспортной артерии.

«Маршрут будет включать железные и автомобильные дороги. Он пройдет через территорию Азербайджана и Грузии. Проект разработан специально для транзита товаров в ЕС в обход Турции», — пояснил Ашури в интервью каналу PressTV. В результате реализации проекта время транспортировки сократится с 45 до 23 дней. Он добавил, что в проекте примут участие Россия и Финляндия.

В феврале 2016 г. Азербайджан предложил создание железнодорожной линии, которая соединила бы иранский порт Бендер-Аббас с Финляндией. Проект получил название коридор «Север — Юг из Индии в Хельсинки». Протяженность маршрута — 5000 км. Ежегодная пропускная способность — 20 млн тонн.

Новый коридор позволит осуществлять перевозки пассажиров и грузов из Санкт-Петербурга в порт Мумбаи. Он предназначен для транзита товаров из Индии, Ирана и других государств Персидского залива в Россию, а далее в страны Северной и Западной Европы.