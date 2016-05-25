Москва, 25 мая, 2016, 11:33 — ИА Регнум. Знаменитый испанский эстрадный тенор Хулио Иглесиас споет в Государственном Кремлевском дворце, сообщил певец на своей страничке в Twitter.

julioiglesias.com Хулио Иглесиас

Самый популярный в мире испанский певец везет в столицу России свой альбом 2015 года под названием Mexico.

Концерт является частью мирового турне 72-летнего Иглесиаса, на счету которого более 70 альбомов. Большинство своих песен певец записал на родном испанском языке, но в его репертуаре есть песни на итальянском, португальском, иврите, немецком, японском, русском, английском и французском.

Испанский тенор дал около 5 тыс. концертов по всему миру. Впервые Хулио Иглесиас, занесенный в книгу рекордов Гиннесса за число выпущенных пластинок, приезжал в Москву в 1989 году. С тех пор он неоднократно выступал в российской столице и Санкт-Петербурге.