Барнаул, 25 мая, 2016, 11:17 — ИА Регнум. В 1031 общеобразовательной организации Алтайского края состоялись сегодня, 25 мая, торжественные линейки, посвященные окончанию учебного года. Их участниками стали более 11 тыс. выпускников 11-х классов и 21 тыс. выпускников 9-х классов. Об этом сообщает официальный сайт региона.

ИА REGNUM Торжественная линейка в школе

В Барнауле последний звонок прозвенел в 78 общеобразовательных организациях. Для выпускников организованы классные часы и праздничные концертные программы с участием творческих коллективов. Также в программу мероприятий включено посещение памятных мест, связанных с историей, важными датами края, района, города, села.

Как пояснили в Главном управлении образования и молодежной политики, торжественное вручение аттестатов о среднем общем образовании и выпускные вечера в средних общеобразовательных школах пройдут с 23 по 30 июня. С 27 мая стартует основной этап государственной итоговой аттестации. Он продлится до 20 июня. В этом году ЕГЭ планируют сдать 12,3 тысячи участников, из них 11,4 тысячи — выпускники текущего года.

После окончания школы выпускники могут получить профессиональное образование на базе восьми государственных и четырех негосударственных вузов, а также в 58 учреждениях среднего профессионального образования. Для учеников 2−8, 10 классов учебный год продлится до 30 мая.