Ярославль, 25 мая, 2016, 11:11 — ИА Регнум. 24 мая в Ярославском государственном педагогическом университете имени Ушинского состоялось чествование бывшего ректора Владимира Афанасьева. На днях ему исполнилось 65 лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Правительстве Ярославской области.

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С круглой датой Владимира Афанасьева поздравил губернатор Сергей Ястребов. Он вручил экс-ректору ЯГПУ высшую награду региона — медаль «За труды во благо земли Ярославской».

«Я рад поздравить Владимира Васильевича с днем рождения. Приятно, что он до сих пор активно участвует в жизни вуза, у него много хороших, добрых планов, которые мы сегодня обсудили и будем реализовывать вместе», — сказал на чествовании Сергей Ястребов.

Кроме того, Владимиру Афанасьеву вручена высшая награда Ярославской митрополии — медаль «За усердные труды на благо Святой Церкви на Ярославской земле».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Владимир Афанасьев оставил пост ректора педагогического университета после того, как 20 апреля у него закончился трудовой контракт. Исполняющим обязанности ректора назначен бывший заместитель директор департамента образования Ярославской области Михаил Груздев. Выборы нового ректора пока не назначены, это должно сделать Минобрнауки.