Санкт-Петербург, 25 мая, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Петербургскую 16-летнюю школьницу изнасиловали в день последнего звонка в городских учебных заведениях. По подозрению в преступлении задержан 15-летний подросток. Об этом сегодня, 25 мая, сообщили в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Erkola Последний звонок

«Задержан 15-летний подросток, подозреваемый в изнасиловании 24 мая 2016 года на чердачном помещении одного из домов по набережной Обводного канала 16-летней девушки», — говорится в сообщении следственного ведомства.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Для несовершеннолетних преступников это преступление может быть наказано 10-летним сроком лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении ему обвинения, отметили в ГСУ СКР по Петербургу.

По сообщениям СМИ, девушка, которой накануне исполнилось 16 лет, заранее предупредила родителей, что задержится в день последнего звонка. Позже друзья нашли ее на чердаке дома со следами сексуального насилия. При этом школьница находилась в состоянии алкогольного опьянения. Девушку доставили в больницу, где факт насилия подтвердился. По данным прессы, родители девушки — граждане Киргизии.