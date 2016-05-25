Калининград, 25 мая, 2016, 11:02 — ИА Регнум. В Калининградской области полиция проводит проверку по факту гибели 82-летней пенсионерки в результате необычного ДТП. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МВД, сегодня ночью, 25 мая, самосвал врезался в жилой дом, расположенный в посёлке Взморье.

vk.com / Сообщество автомобилистов Калининграда и области На месте происшествия в пос. Взморье. Экскаватор пытается отбуксировать самосвал

По предварительным данным, 35-летний водитель гружёного песком самосвала MAN на перекрёстке с улицей Заливная выбрал небезопасный скоростной режим. Грузовик наехал на разделяющий транспортные потоки «островок безопасности», опрокинулся на правый бок и врезался в одноэтажный дом.

От полученных травм пожилая жительница коттеджа скончалась на месте.