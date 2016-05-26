Село Калманка, Алтайский край, 26 мая, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В Калманском районе Алтайского края сегодня, 26 мая, состоится знаковое событие — пуск природного газа. Как поясняет официальный сайт региона,

АКГУП «Алтайские инженерные системы» Распределительный газопровод в с.Калманка Калманского района Алтайского края

ввод в эксплуатацию распределительного газопровода в селе Калманка даст возможность обеспечить природным газом в 2016 году как дома жителей района, так и объекты социальной и производственной сферы. В частности, будут переведены на природный газ котельные центральной районной больницы, средней образовательной школы на 450 учащихся и шести предприятий — пожарной части и пяти магазинов. Проект позволит подключиться к сетям природного газа 1600 домовладениям.

Стоимость строительства объекта «Распределительный газопровод в селе Калманка Алтайского края» составила 121,2 млн. рублей из краевого бюджета.

По словам губернатора Александра Карлина, далеко не в каждом регионе прокладывают газовые сети внутри населенных пунктов за бюджетный счет. «Мы в Калманке подводим газовую трубу практически к стене дома. Затраты для жителей минимальны, они заключаются в стоимости газового оборудования. На эти цели государственные банки выдают кредиты. Поэтому у жителей Калманки есть все возможности для подключения», — отметил глава края.

В рамках дальнейшего сотрудничества с «Газпромом» будут газифицированы также Кытмановский, Целинный, Ребрихинский и Шелаболихинский районы

«Мы газификацией и дальше будем активно заниматься, привлекать все возможные источники финансирования этих проектов в Алтайском крае. Я имею в виду и средства, которые направляет Газпром для строительства магистральных газопроводов в первую очередь, и крупных газопроводов, которые позволяют довести газ до населённых пунктов. Мы получаем средства на развитие газификации сельской местности по программе устойчивого развития сельских территорий, а также направляем на эти цели средства регионального бюджета в объеме до полумиллиарда рублей ежегодно. Существенного сокращения финансирования программ газификации не допускаем даже в непростых бюджетных условиях», — заявил губернатор Алтайского края Александр Карлин.

Вместе с тем, остаются вопросы к руководству Калманки. «Перед началом строительство сети 700 домовладений в райцентре сообщили о желании подключиться к ним, но после окончания работ оказалось, что лишь единичные дома провели газификацию, всего же желающих перейти на газ оказалось 350 домовладений. Жители не спешат переходить на «голубое топливо» — кто-то уже заготовил дрова и уголь вперед и теперь намерен сначала использовать запасы. Здесь очевидна недоработка местных властей. Глава региона указал главе сельсовета Игорю Немцеву на необходимость составить поквартальный график подключения сельчан к газу», — информирует телеканал «Катунь 24».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории края природным газом газифицировано 76 населенных пунктов, в том числе: 4 города (Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Белокуриха), 1 рабочий поселок (Тальменка), 71 сельский населенный пункт в 11 муниципальных районах (Первомайском, Тальменском, Павловском, Косихинском, Троицком, Зональном, Советском, Алтайском, Бийском, Смоленском, Калманском, Красногорском). Общая численность населения, использующего природный газ, составляет порядка 400 тыс. человек. Уровень газификации территории края природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, составляет 14,7%.

Всего с начала газификации на территории региона построено более 4,3 тыс. км газораспределительных сетей, газифицировано более 115,5 тыс. квартир и индивидуальных домовладений, переведены на газ 1286 котельных, в том числе в 2015 году построено 243 км, газифицировано 3993 домовладения, 49 котельных различной мощности и форм собственности.

Активное участие в газификации региона принимает ПАО «Газпром». В соответствии с проектом «Программы развития газоснабжения и газификации Алтайского края на 2016−2020 годы» инвестиции ПАО «Газпром» в газификацию Алтайского края до 2020 года составят 5,2 млрд. рублей. За счет средств Общества планируется построить 500 км газопроводов и три газораспределительные станции, газифицировать четыре новые территории — Шелаболихинский, Целинный, Ребрихинский, Кытмановский районы.

Дальнейшую газификацию Алтайского края планируется развивать в направлении западных и юго-западных территорий.