Казань, 25 мая, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Водитель троллейбуса стал виновником ДТП с участием ребенка в Приволжском районе Казани. Под колесами транспортного средства оказалась 9-летняя девочка, переходившая дорогу на разрешающий сигнал светофора, сообщает ГИБДД УМВД России по Казани.

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Инцидент произошел 24 мая в 12:40. Троллейбус следовал по улице Мавлютова и выехал на пересечение с улицей профессора Камая на красный свет. В этот момент по перекрестку на разрешающий сигнал светофора шла девятилетняя школьница.

При аварии ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей локтевого и плечевого суставов, пострадавшую доставили в больницу.

В тот же день в городе произошло еще одно ДТП с участием ребенка. В 21:20 на улице Тар Урам 24-летний водитель «ВАЗ-2109» наехал на переходившего дорогу мальчика. 11-летний школьник получил ушибы.