Флоренция, Италия, 25 мая, 2016, 10:57 — ИА Регнум. Во Флоренции (Италия) около 20 автомашин, припаркованные на стоянке возле набережной, оказались в крупном провале, сообщает телеканал TGcom 24.

Twitter lucabecattini Провал грунта

Инцидент произошел на набережной реки Арно около 6:30 по местному времени (7:30 мск). 20 машин провалились в яму длинной около 200 метров и шириной семь метров.

Уточняется, что на набережной ранним утром еще не было туристов и жителей города, пострадавших нет. Специалисты считают основной причиной провала эрозию почвы, вызванную течением реки Арно.