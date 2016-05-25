Москва, 25 мая, 2016, 10:57 — ИА Регнум. По прогнозам экспертов, данным в конце апреля, через три месяца доллар будет стоить 70 рублей. Согласно ожиданиям, через год величина курса не сильно изменится (69 руб.), считают 37% опрошенных жителей России. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

rom21 Опрос

При этом в целом с начала 2016 года фиксируется тенденция снижения интереса к колебаниям курса валюты: о том, что следят за ситуацией на валютном рынке, в апреле сообщили 50% (в том числе регулярно только 19%) — с 63% в январе. Для сравнения, год назад эта доля составляла 61%.

Национальная валюта по-прежнему остается главной валютой для хранения сбережений: свои накопления в рублях хранят 57% жителей России. В долларах и евро накопления есть лишь у 3% и 2%, соответственно. При этом традиционно американскую валюту выбирают прежде всего граждане с высоким материальным достатком (11%). По словам 39%, сбережений у них нет.

Опрос проведен 23−24 апреля 2016 года в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 9 ФО России. Объем выборки 1600 человек в возрасте 18 лет и старше. Метод опроса — личные интервью по месту жительства респондента. Максимальный размер ошибки не превышает 3,5%.