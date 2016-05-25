«Реализм» правительства Украины: Ситуация будет ухудшаться минимум еще год
Киев, 25 мая, 2016, 10:56 — ИА Регнум. Вне зависимости от того, кто возглавляет Кабмин Украины, ситуация в стране будет ухудшаться — как минимум до апреля — мая 2017 г. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в эфире телеканала «112 Украина».
«Возможности очень велики, но мы ничего не обещаем. Мы разработали операционный план до конца этого года, потому что, по моему глубокому убеждению, анализируя ситуацию, в которой мы живем, я считаю, что мы нижнюю точку падения еще не прошли. То есть объективно ситуация будет еще ухудшаться, независимо от того, кто будет в правительстве еще, по моим оценкам, где-то до апреля — мая 2017 года», — заявил министр.
Причина такого положения дел — решения, которые правительство Владимира Гройсмана приняло в апреле касательно «выравнивания цен на природный газ».
«По нашим расчетам, будет еще около миллиона домохозяйств, которые попадут под программу жилищных субсидий. Это значит, что у остальных тоже количество денег — в их кармане, в их кошельках — уменьшится. Поэтому рассчитывать на то, что у нас до мая месяца следующего года будет существенное улучшение социально-экономической ситуации, не приходится», — заявил Рева.
Заявление Андрея Ревы резко расходится с позицией многих чиновников нынешнего и предыдущего правительств в Киеве относительно того, что Украина уже прошла нижнюю точку падения и теперь в стране будет рост экономики.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рева заявил, что Украина оказалась в ситуации, когда «фактически назревает катастрофа с пенсионными выплатами, а именно с дефицитом Пенсионного фонда».
«Если в 2014 году дефицит Пенсионного фонда составлял 80 млрд гривен, и решался вопрос, как его покрыть, было принято решение обложить налогом пенсии, что дало 1 млрд 800 млн… Через год приняли решение снизить ставку единого социального взноса с 38 до 22%, экономисты утверждали, что при снижении ставки единого социального взноса недобор средств перекроется… Прошло пять месяцев, и я хочу вам доложить, что дефицит Пенсионного фонда, который в прошлом году составил 80 млрд гривен, составляет сегодня 145 млрд гривен. То есть мы взяли 65 млрд гривен и отдали крупному бизнесу, надеясь, что ему будет стыдно, и он вернет через повышение заработных плат и уплату взносов в Пенсионный фонд. Этого не произошло», — заявил министр.
20 мая премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что считает главной задачей своего правительства «вырвать страну из нищеты». Он также сказал, что «глубоко верит» в то, что властям Украины — президенту, правительству и Верховной раде — удастся обеспечить экономический рост в ближайшее время. Также он пообещал украинцам, что средняя зарплата в стране в результате реформ может быть на уровне 1 тыс. евро.