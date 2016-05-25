Москва, 25 мая, 2016, 10:55 — ИА Регнум. Национальный вопрос является удобным объектом для политических спекуляций, и именно поэтому данная тема поднимается даже вне зависимости от того, имеет ли она под собой реальные исторические основания или нет. Об этом 25 мая заявил в эфире «Первого канала» российский режиссер, депутат от КПРФ, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.

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«Национализм — самая интересная и понятная в этом отношении тема», — отметил Бортко, выступая в программе «Структура момента».

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«Представьте полную демократию. Первое, что будет сделано, например, бурятами — кто-нибудь у них начнет говорить, что 400 лет мы угнетаемы русским народом, поэтому голосуйте за меня!», — подчеркнул депутат.

Поэтому в таком многонациональном государстве, как Россия, всегда будет существовать достаточно жесткая вертикаль власти, и иные рецепты в таких условиях работать просто не могут, уверен парламентарий.

«Что в таком случае сделает центр? Начнет присылать ОМОН, чтобы страна не развалилась. Всё — демократия кончилась. Поэтому здесь будет всегда очень четкое правление во главе с Царем-Батюшкой», — подчеркнул он.

Напомним, 25 мая на «Первом канале» в рамках передачи «Структура момента» обсуждались вопросы роста националистических настроений на Украине и в Польше. Кроме того, участники критиковали политику декоммунизации, проводимую в этих государствах.