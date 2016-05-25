Токио, 25 мая, 2016, 11:03 — ИА Регнум. На фоне того как президент США Барак Обама готовится совершить официальный визит в Хиросиму — город, подвергшийся первой в истории ядерной бомбардировке, — извинений в совершении бесчеловечного акта требуют и в Южной Корее, которую никак нельзя заподозрить в симпатии к Японии времен Второй мировой войны, сообщает The Washington Post.

wired.co.uk Хиросима после атомной бомбардировки

С настойчивым требованием принести извинения за бомбардировку японских городов выступает южнокорейская организация Ассоциация корейских жертв ядерной бомбардировки. В своем письме, направленном администрации Обамы, члены ассоциации обвинили США в уходе от ответственности за этот «бесчеловечный» акт.

Дело в том, что при ядерной бомбардировке погибли не только граждане Японии, но и многие пленные милитаристских властей. В частности, жертвами ядерного удара стали граждане Китая, стран Юго-Восточной Азии, а также по меньшей мере 12 военнопленных — выходцев из США.

Однако они не идут ни в какое сравнение с жертвами среди граждан Кореи, погибших при бомбардировках. По различным данным, в Хиросиме погибло 20 тыс. или более граждан Кореи, еще несколько тысяч человек погибли в Нагасаки.

Так, на монументе в мемориальном парке города указывается, что почти 10% погибших имели корейское происхождение. Большая их часть была принудительно вывезена с Корейского полуострова, находящегося в то время под японской оккупацией.