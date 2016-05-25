Москва, 25 мая, 2016, 10:35 — ИА Регнум. По итогам первого съезда Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» утверждены символика и направления работы РДШ, сообщили в Минобрнауки РФ.

Минобрнауки РФ

Так, определены следующие направления деятельности движения:

— «Личностное развитие» (творческое развитие, развитие детских творческих проектов, а также популяризации здорового образа жизни в молодежной среде и профориентации);

— «Гражданский активизм (волонтерство, поисковая работа, изучение истории и краеведения и воспитании культуры безопасности среди детей и подростков);

— «Военно-патриотическое направление»;

— «Информационно-медийное направление».

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Как сообщало ИА REGNUM, 18−19 мая в МГУ имени М.В. Ломоносова в Москве состоялся первый съезд общественной организации «Российское движение школьников». Более 1200 участников обсуждали организационно-структурные вопросы работы РДШ, подготовку кадров для движения, региональное взаимодействие, определение ценностных ориентиров школьника и многое другое.