Москва, 25 мая, 2016, 10:15 — ИА Регнум. Поляки должны быть благодарны Иосифу Сталину за появление независимого польского государства в том виде, в каком оно ныне существует. Об этом 25 мая заявил в эфире «Первого канала» российский режиссер, депутат от КПРФ, заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.

Освобождение Польши Красной армией

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«Самый ненавистный памятник, который существует, — это памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину. Немыслимо представить на западе Польши такой памятник. Между тем он там не просто должен стоять, поляки каждый день должны возлагать ему цветы. Ибо значительная часть Польши сегодня существует благодаря тому, что Иосиф Виссарионович решил отдать им немецкие земли», — заявил Бортко.

«Когда Гитлер напал на Польшу и пошел дальше, то Польши не было, а был протекторат. А когда мы её освободили, то появилось название — Польша. Поэтому это было освобождение», — подчеркнул он.

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Теперь же памятники убирают для того, «чтобы лишить народ его исторической памяти», убежден депутат.

Отметим, что 25 мая на «Первом канале» прошла передача «Структура момента», на которой в формате круглого стола участники обсуждали рост националистических настроений на Украине и в Польше, а также развернувшуюся в этих странах политику декоммунизации.