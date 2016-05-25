Санкт-Петербург, 25 мая, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Дизель-электрическая подводная лодка «Колпино» будет спущена на воду 31 мая на ОАО «Адмиралтейские верфи», сообщили на предприятии. «Колпино» станет шестой субмариной проекта 636.3, построенной в Петербурге для ВМФ России. Четыре подлодки данной серии уже находятся в боевом составе ВМФ.

admship.ru Подлодка серии 636.3

Все шесть кораблей серии названы в честь городов, носящих почетное звание «Город воинской славы».

Головной подлодкой стала субмарина «Новороссийск», вошедшая в состав флота в августе 2014 года, позже были сданы подводные корабли «Старый Оскол» и «Краснодар». Подлодка «Ростов-на-Дону» во время перехода к месту постоянной дислокации в Новороссийск 8 декабря 2015 года отстрелялась из Средиземного моря ракетами «Калибр» по объектам запрещенной в России террористической организации ИГИЛ в Сирии.

18 марта 2016 года была спущена на воду подлодка «Великий Новгород». Субмарина «Колпино» завершит эту серию для Черноморского флота ВМФ России.

Подлодки проекта 636.3 могут погружаться на 300 метров и двигаться под водой со скоростью в 20 узлов. Они могут действовать автономно в течение 45 суток, рассчитана на экипаж из 52 человек. Длина лодок составляет почти 74 метра, ширина — около 10 метров, как правило, они оснащены 4 крылатыми ракетами, 18 торпедами и 24 минами.