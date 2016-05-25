Калининград, 25 мая, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Намеченная на пятницу, 27 мая, передача ВМФ России сторожевого корабля «Адмирал Эссен» отменена. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сегодня, 25 мая, пресс-секретарь судостроительного завода «Янтарь» в Калининграде Сергей Михайлов.

shipyard-yantar.ru Фрегат «Адмирал Эссен»

«Передача заказчику фрегата «Адмирал Эссен» откладывается из-за необходимости дополнительного контрольного выхода в море, — сказал представитель завода. — Новая дата торжественной церемонии подъёма Андреевского флага на борту корабля будет определена позднее».

ИА REGNUM уточняет, что на завтра было запланировано подписание приёмо-передаточного акта на СКР «Адмирал Эссен», а 27 мая — передача фрегата в состав ВМФ России. На эту церемонию были приглашены потомки адмирала, командующего русским флотом Балтийского моря (1914−1915) Николая фон Эссена, чьим именем назван корабль.

В мае, по завершении государственных испытаний, на СКР «Адмирал Эссен» была проведена ревизия, и 22 мая корабль совершил контрольный выход в Балтийское море, где подтвердил свои технические характеристики.

СКР «Адмирал Эссен» был заложен 8 июля 2011 году, спущен на воду 7 ноября 2014 года. Имеет на борту тактическое ударное вооружение УКСК «Калибр-НК», восемь противокорабельных ракет «Оникс», а также восемь противолодочных ракет 91РЭ1.