Чебоксары, 25 мая, 2016, 09:53 — ИА Регнум. Чувашстат опубликовал данные мониторинга цен на отдельные потребительские товары и услуги. По данным ведомства, с 17 по 23 мая из продуктов питания более всего подорожали лук, морковь, маргарин, из непродовольственных товаров — стиральный порошок и мыло, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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Из наблюдаемых продовольственных товаров более всего выросли цены на лук репчатый (на 8,4%) и морковь (на 5,9%), достигнув соответственно 27,62 и 36,35 руб/кг. Так же значительно подорожали маргарин (на 2% при средней цене 99,69 руб/кг), карамель (средняя цена 175,63 руб/кг), гречка (на 1,6% при средней цене 82,21 руб/кг), молоко стерилизованное (на 1,3% при средней цене 61,48 руб/л) и подсолнечное масло (на 1,1%).

Кроме того, за неделю выросли цены на ржаной хлеб, яблоки, баранину, рис, полукопченую колбасу, сливочное масло, соль, сыры, макаронные изделия, водку, курятину, сметану, сосиски и сардельки, колбасу вареную, консервы мясные, муку пшеничную, пшено (на 0,8−0,1%).

Более всего подешевели помидоры, огурцы, свежая капуста (на 11,1%-7,7%). Так же снизились цены на яйца (на 7,3%), свинину, картофель, рыбу (на 2,3%-1,2%), чай, вермишель, сахар, конфеты и печенье (на 0,7%-0,2%).

Из наблюдаемых непродовольственных товаров за указанный период подорожали стиральный порошок, мыло, телевизор, сигареты (на 1,6%-0,1%). Подешевели: бензин марок АИ-92, АИ-95, дизельное топливо (на 0,3−0,2%).

Тарифы на наблюдаемые виды услуг пассажирского транспорта и жилищно-коммунального хозяйства не изменились.