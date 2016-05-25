Барнаул, 25 мая, 2016, 09:50 — ИА Регнум. В крестьянских и фермерских хозяйствах Алтайского края наблюдается стремительный рост производства яиц. И хотя эта категория в общем производстве занимает наименьший удельный вес, по отношению к аналогичному периоду 2015 года фермеры увеличили свои показатели более чем вполовину. Об этом сегодня, 25 мая, сообщил Алтайкрайстат.

иллюстрация к сказке «Курочка Ряба» Хозяйства Алтайского края стали производить больше яиц

Всего, по данным статистиков, с января по апрель 2016 года хозяйствами всех категорий на Алтае произведено 351,8 тысяч штук яиц. Наибольший удельный вес в общем объеме (71,5%) обеспечили сельскохозяйственные организации. Ими произведено 251,7 тысяч штук продукции. По отношению к аналогичному периоду предыдущего года, рост составил более пяти процентов.

Хозяйства населения собрали за этот период 99,6 тысяч штук яиц, что составляет 28% от общего объема.