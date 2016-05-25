Вашингтон, 25 мая, 2016, 09:40 — ИА Регнум. Руководство социальной сети Twitter подтвердило грядущие изменения правил размещения сообщений, информирует официальный сайт соцсети.

Twitter

Теперь в ограниченном 140 символами объеме сообщения не будут учитываться изображения, медиавложения и ссылки на другие аккаунты. Кроме того, пользователи смогут цитировать самих себя.

Изменения позволят расширить текстовый объём сообщения, ограниченный 140 символами. Сообщается, что обновление правил размещения твитов будет сделано в ближайшие несколько месяцев.

В данный момент количество активных пользователей Twitter составляет 310 млн человек, а офисы соцсети работают в более чем 35 странах мира.