Симферополь, 25 мая, 2016, 09:20 — ИА Регнум. Компания «СГМ-Мост» по мировому соглашению получила от владельца сухогруза «Lira»компенсацию за ущерб, нанесённый судном вспомогательному мосту в Керченском проливе в ночь на 20 марта 2016 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы «Упрдор «Тамань».

Скриншот сайта компании-владельца сухогруза «Lira» httpvodashipping.com

«После получения перевода оговоренной в мировом соглашении суммы и завершения соответствующей юридической процедуры юристы «СГМ-Мост» сегодня в Арбитражном суде Ростовской области отозвали иск к собственнику сухогруза «Лира». Производство по иску прекращено», — сообщили в «Упрдор «Тамань».

Как сообщало ИА REGNUM, ночью с 19 на 20 марта турецкий сухогруз «Lira»врезался в опору строящегося технического моста через Керченский пролив. В результате аварии одна опора моста была полностью снесена, две соседние сместились.

Предварительный размер ущерба компании-подрядчику тогда оценили в 120 млн рублей, однако позже сумма ущерба была уменьшена до 35,3 млн рублей — именно на такую сумму 13 апреля 2016 года поступило исковое заявление в Арбитражный суд Ростовской области. До заседания суда собственник судна согласился возместить ущерб добровольно. До 20 мая судно «Lira» находилось в порту Таганрога под арестом в обеспечение суммы иска. Сейчас арест уже снят.

31 марта глава Росавтодора Роман Старовойт заявлял, что ущерб от повреждения опор технического моста турецким сухогрузом «Lira»19 марта будет возмещён по договору страхования, не уточнив размер компенсации и название страховой компании, страховавшей строительство технического моста через Керченский пролив.

Судно «Lira» (IMO: 8 516 744, MMSI: 374 749 000), врезавшееся в опору технического моста в Керченском проливе, ходит под флагом Панамы (по другим данным — Белиза). В момент инцидента им управлял капитан — гражданин Турции. По данным различных морских каталогов, владельцем судна является Voda Shipping Istanbul — судно «Lira»внесено в каталог судов компании на их сайте.

По заявлению строителей моста, повреждённая опора уже восстановлена.

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