Москва, 25 мая, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть растут на данных Американского института нефти о сокращении внутренних запасов в стране, свидетельствуют 25 мая данные торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах.

wallspaper.ru Нефть

Июньские фьючерсы на нефть марки Brent к 09:03 мск поднялись до отметки в $49,21 за баррель (+1,219%). Марка WTI с поставкой в июле подорожала до $49,23 за баррель, прибавив 1,239%.

Нефть дорожает на фоне данных Американского института нефти (API), говорящих о значительном сокращении запасов «черного золота» в стране, и в ожидании статистики Минэнерго США.