Москва, 25 мая, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Nissan прекращает поставки в Россию кроссоверов Juke и седанов Teana, сообщает «Российская газета» со ссылкой на директора по связям с общественностью представительства Nissan Романа Скольского.

autorambler.ru Кроссовер Juke седан Teana

Информация о продаже в России моделей Juke и Teana исчезла с официального сайта представительства. Продажа автомобилей этой марки продолжается из имеющихся складских запасов.

Причиной такого решения представитель концерна назвал высокий курс доллара и евро, сделавший цены на эти модели не очень привлекательными. Возобновление поставок этих автомобилей возможно в случае укрепления рубля.

Отметим, что Teana снята с производства на заводе Nissan в Санкт-Петербурге еще в октябре прошлого года для освобождения мощностей под выпуск кроссовера Qashqai.