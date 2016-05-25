Ярославль, 25 мая, 2016, 09:05 — ИА Регнум. Ярославский региональный оргкомитет по подготовке предварительного голосования партии «Единая Россия» утвердил результаты прошедших 22 мая праймериз. Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 194-м и 195-м одномандатных избирательных округах победили председатель областной общественной палаты Александр Грибов и депутат облдумы, лидер ярославских единороссов Илья Осипов, набравшие 75,27% и 57,44% соответственно. Лидером федерального списка стала первая женщина-космонавт Валентина Терешкова — 65,88%. В этот день порядка 7% жителей посетили избирательные участки.

фото сайта yaroslavl.er.ru

Ярославские политические эксперты считают итоги предголосования предсказуемыми, при этом некоторые тенденции прймериз могут распространиться и на реальную избирательную кампанию.

«Результаты праймериз не преподнесли больших сюрпризов. Конфигурация, при которой победителями одномандатных округов становятся Александр Грибов и Илья Осипов, а в списке лидирует Валентина Терешкова, была выстроена заранее и не дала сбоев. Единственной интригой оставалась борьба за второе место по партийному списку между зампредом областной Думы Павлом Исаевым и рыбинским дорожником Евгением Сдвижковым. Несмотря на активное использование сетевой мобилизации и высокий уровень поддержки в родном Рыбинске, позиции Сдвижкова оказались слабее, чем у Исаева, обладающего существенным влиянием на институциональные инструменты модерации праймериз. Теперь интересно, как кандидаты проявят себя на основных выборах и выдвинутся ли на них проигравшие», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM политолог Андрей Дементьев.

«Меня лично удивила градация по явке. В Рыбинске традиционно явка лучше, чем в Ярославле. Сейчас Ярославль продемонстрировал удивительную солидарность, явка выше чем в Рыбинске. На мой взгляд это объясняется административным моментом. Администрация Ярославля более заинтересована была в мобилизации людей на праймериз, чем администрация Рыбинска. Второй момент — огромные отрывы победителей от тех, кто занял вторые места. Конкуренции как таковой не было, все это прекрасно понимали. Меня смутило, что люди ограничивались одним выбором, мало кто ставил несколько галочек. Люди усвоили парадигму «Единой России» «Дело в людях», и голосовали за конкретных людей», — считает политтехнолог Андрей Становой.

«Праймериз сформулировали ряд новых трендов, которые будут развиваться в ходе предвыборной борьбы за места в Госдуме. Во-первых, второй крупнейший город области — Рыбинск — доказал, что будет голосовать «за своих». Илья Осипов так и не стал таковым для рыбинцев.

Во-вторых, явка — порядка 7%, показывает перспективный «рабочий объем» избирательных сеток на реальных выборах в сентябре — за минусом реальных активистов, порядка 5% электората мобилизуется «под спонсора». Соответственно, если явка на сентябрьских выборах будет высока, то значение «сеток» можно нивелировать.

В-третьих, стало очевидно, что внутри ярославской «Единой России» есть разные «башни», и возможна перспектива внутриэлитного раскола.

В-четвертых, результат председателя Общественной палаты региона Александра Грибова, при меньшем количестве агитационных материалов, более «слабых» лозунгах — был обеспечен его наиболее ранним входом в кампанию и наибольшим количеством проведенных мероприятий и личных встреч.

Вместе с скопированной с оппозиционных кампаний тактикой «походов в народ» элементы предвыборной стратегии Грибова, как думается, дают нам представление о выигрышных тактиках в ходе предвыборной кампании в Госдуму-2016. Несмотря на незаконные рекламные конструкции, бюджеты, превышающие уровень доходов кандидатов, давление на бюджетников — массового возмущение у электората это не вызвало, что также дает нам понимание о границах допустимого у электората в ходе предвыборной кампании», — уверен политолог Сергей Киселев.

«Результаты не стали сюрпризом. С Валентиной Терешковой все было понятно с самого начала. Я ожидал, что в 194 округе победит Александр Грибов, но не ожидал, что так разгромно. Это означает, что технологически его кампания была лучше всего выстроена. Павел Зарубин рассчитывал на муниципальную мобилизацию — школы, предприятии, детские сады, но эта ставка сработала только на половину, он явно ожидал большего. Мобилизовать мобилизовали, но оценить как проголосовали люди не смогли и часть голосов Павла Зарубина ушла к Грибову, что весьма любопытно. Там, где идет давление на избирателя, там не получается того результата, на который рассчитывает центр давления.

Что касается 195 округа — победа Ильи Осипова также ожидаема. Победа бывшего прокурора города Николая Брядового в отдельном Рыбинске — неожиданность, но это локальная неожиданность, она в большей части подавила Евгений Сдвижкова, чем Илью Осипова. Не знаю, насколько были возможны приписки, но, учтивая что никто не жаловался, рискну предположить, что они были незначительны и согласованы с основными участниками процесса. Опросы на выходе из избирательных участков, проводимые нашим центром, почти не отличались от официальных результатов», — считает политолог, руководитель проекта «Клуб социологов» Евгений Голубев.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, два участника, проиграв предварительное голосование, планируют выдвинуться на основные выборы. Это экс-кандидат по 194 избирательному округу, депутат областной думы 5 созыва Антон Артемьев и экс-кандидат по 195 избирательному округу, врач-онколог Дмитрий Петровский.